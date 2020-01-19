ММА. Серроне госпитализирован после нокаута от Макгрегора

После завершения турнира главной американской лиги смешанных единоборств UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе, участник главного поединка Дональд "Ковбой" Серроне оказался на больничной койке. Как уже сообщали Вести.Ru, американец нокаутом проиграл ирландцу Конору Макгрегору.

Серроне не смог принять участие в послематчевой пресс-конференции, а затем был отправлен в ближайший госпиталь, чтобы пройти медицинское обследование. Ничего не сообщается о том, что с "Ковбоем" не так, чисто внешне он не выглядел после боя раздавленным.

Но с одной стороны, победа Макгрегора, которой он добился за 40 секунд, выглядела впечатляющей, но с другой – трудно поверить, что за столь короткое время ирландец мог нанести здоровью соперника непоправимый ущерб. Возможно, госпитализация Серроне – часть задуманного организаторами шоу с возвращением одного из сильнейших бойцов современности.