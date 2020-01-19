На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске. В потасовке участвовали как сами спортсмены, так и зрители, передает телеканал "Россия 24".

В первые мгновения конфликта зачинщиков еще пытались растащить окружающие, но вскоре к побоищу стали присоединяться все новые люди. Они валили друг друга на пол и били ногами по головам. Драка то затихала, то разгоралась с новой силой. В конце концов конфликт удалось погасить. Что стало его причиной, еще предстоит выяснить.