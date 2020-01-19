Show must go on. Флойд Мэйвезер снова вызывает Макгрегора на бой

Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сразу после победы Конора Макгрегора в очередном бою по правилам смешанных единоборств пригласил ирландца встретиться в боксерском ринге. В 2017 году Мэйвезер выиграл у Макгрегора "Матч века" по правилам бокса техническим нокаутом.

Тот поединок стал одним из самых кассовых в истории единоборств, озолотив его участников. При этом все эксперты в один голос говорили, что у Макгрегора практически не было шансов против боксера, который никогда за свою карьеру не потерпел ни одного поражения и долгие годы считался одним из самых техничных специалистов в своем виде спорта.

Как видно, Мэйвезер не против хайпануть на возвращении Макгрегора и снова заработать на поединке с самым раскрученным бойцом смешанных единоборств, хотя, конечно, вряд ли он согласится на бой по правилам ММА: темнокожий боксер, кажется, совсем не умеет бороться на профессиональном уровне.

Но этого от него, скорее всего, и не потребуется: стороны будут долго троллить друг друга в прессе и социальных сетях, поднимая цену, будут фотографироваться в красивых позах, будут решать, где, когда и по каким правилам им драться. А потом снова выйдут в ринг, заработают по 50 млн долларов и постараются сделать вид, что бьются всерьез. И публика, которая оплатит это шоу, будет им верить...