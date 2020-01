Новую форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

Пользователи соцсетей высмеяли показанную на днях новую форму Космических сил США. Фотография фрагмента обмундирования с образцом нашивок была опубликована в "Твиттере" Космических сил. Она представляет собой камуфляж, где преобладают коричневый и зеленый цвета.

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense @usairforce pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7

"Успокойтесь, народ. Уверен, они адаптируют тему своего камуфляжа для каждой планеты, которую посетят", — пишет преподаватель Университета Делавэра Тобиас Лемке.

"Отныне представители человеческой расы будут известны во Вселенной как "маленькие зеленые человечки", — предполагает пользователь HumansExplained.

"На самом деле это очень умно, — пишет пользователь Eugene Gu. — Набрать молодежь в Космические силы, а потом отправить их в Ирак или Афганистан".

"Вы были в той части космоса, где этот камуфляж слился бы с местностью?" — интересуется бывший директор Управления правительственной этики США Уолтер Шауб.

"Простите за вопрос, но зачем нам нужен камуфляж в космосе?" — спрашивает пользователь Дилан Тэйлор.

"Он там не нужен, — гласит ответ Космических сил. — Операторы работают на Земле вместе с партнерами наподобие Военно-воздушных сил и Армии США. Отсюда и использование их униформы".

Высказывается также мысль о том, что раз уж Космические силы являются частью Вооруженных сил США, более эффективно с точки зрения эффективности госрасходов использовать уже существующую униформу, а не разрабатывать новую. Тем не менее, многие пользователи считают, что "космическим воинам" больше подошло бы облачение с изображением звездного неба.

Now THIS is what #SpaceForce should be wearing. The strongest of camouflage pic.twitter.com/cnvVaNs4ou