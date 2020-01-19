Глава UFC готов предоставить Макгрегору реванш с Нурмагомедовым

Президент ведущего американского промоушна смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт считает, что российский чемпион Лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов просто обязан встретиться в матче-реванше с ирландцем Конором Макгрегором. Полтора года назад россиянин нокаутировал соперника.

Тем не менее, вернувшись в октагон после полуторагодичного перерыва, Макгрегор в отличном стиле нокаутировал за 40 секунд известного американского бойца полусреднего веса Дональда Серроне, что отметил Уайт: "Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо".

По словам главы UFC, Макгрегор очень хочет реванша с Нурмагомедовым: "И после боя против Серооне, их реванш может стать самым большим событием в истории ММА. Это тот поединок, который должен обязательно состояться".