Крещенские купания: в Москве в воду окунулись более 50 тысяч человек

В ходе крещенских купаний на Святом озере в Москве одной из женщин, окунавшихся в воду, понадобилась помощь. По сообщению пресс-службы Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, 40-летней женщине после купания стало плохо.

Из воды она вышла, пошатываясь. Это заметили спасатели, они подхватили женщину и передали бригаде скорой помощи.

На Борисовских прудах ночью спасли трех мужчин, провалившихся под лед при попытке перейти водоем. Они провалились в пяти метрах от берега. С порезами рук об лед и признаками обморожения их подняли на борт спасательного судна на воздушной подушке и передали врачам, передает РИА Новости.

Это произошло в 1:20. Место, где произошел инцидент, не было оборудовано для крещенских купаний. В связи с этим спасатели напомнили: купаться следует только в оборудованных местах, соблюдая правила безопасности и не выходя на тонкий лед водоемов.

К 10 часам утра воскресенья к купелям и водоемам в Москве пришли более 87 тысяч человек, около 53 тысяч из них купались, отметили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Больше всего людей — почти десять тысяч — пришло на Святое озеро, более пяти тысяч человек пришли на пруды в Сокольниках и Южном Бутове.



Купания продолжаются, и днем ожидается новый наплыв людей к купелям и водоемам. Всего в этом году в столице оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Купания начались накануне в шесть часов вечера и завершатся в 18:00 сегодня, 19 января.

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В прошлом году в крещенских купаниях в Москве участвовали 190 тысяч человек. Ожидается, что в этот раз количество участников превысит 200 тысяч.