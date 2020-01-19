Александр Овечкин: оказаться в компании с великими - особое достижение

Ведущий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сделал в регулярном чемпионате очередной хет-трик и обогнал Марио Лемье в списке лучших снайперов Лиги. Россиянин сравнялся со Стивом Айзерманом по количеству заброшенных шайб за карьеру – у обоих по 692 гола.

Овечкина делит с Айзерманом девятое место по этому показателю в истории Национальной хоккейной лиги, напоминает официальный сайт НХЛ. Капитан "столичных" вытеснил с десятого места Лемье (690 голов) и теперь на две шайбы отстает от занимающего восьмую строчку Марка Мессье (694).

Еще восемь заброшенных шайб позволят Овечкину стать восьмым хоккеистом в истории Лиги, перешагнувшим отметку в 700 точных бросков. Напомним, что в этой престижной компании всего семь игроков: Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Все это выдающиеся игроки, — сказал Овечкин. – И, конечно, быть в их компании – особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в списке рядом с такими великими именами. Но у меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим".