Полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по Челябинску с автоматом

Полицейские проводят проверку в отношении мужчины с автоматом, ставшего участником конфликта на улице Гагарина в Челябинске.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев сообщают, что в минувшую среду, 15 января, на проезжей части обнаружилась пара мужчин – один из них преследовал другого, сжимая в руках предмет, напоминающий огнестрельное оружие.

Свидетели вызвали стражей порядка – оперативно прибывшие патрульные задержали и доставили в отдел подозреваемого. В ходе разбирательства выяснилось, что автомат является копией, используемой при игре в страйкбол.

Причина противостояния, побудившая граждан устроить уличную погоню с неподобающим реквизитом, пока не уточняется.