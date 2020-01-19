Ботян рассказал, как не дал Гитлеру уничтожить Краков

Легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал журналистам подробности операции по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года. Советские партизаны тогда взорвали Ягеллонский замок, где у фашистов был склад боеприпасов.

По словам Ботяна, взрыв был таким сильным, что уничтожил не только сам замок, но и все здания рядом. Немцы в тот момент как раз приехали в замок перевооружаться.

Герой России Алексей Ботян родился в феврале 1917 года в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши. После школы его призвали в польскую армию, в боях под Варшавой в сентябре 1939 года он сбил три немецких самолета. После оккупации Польши гитлеровцами Ботян со своей воинской частью вышел навстречу частям Красной армии и сдался в плен.

После окончания разведшколы он много раз переходил за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В мае 1944 группа Ботяна обосновалась в районе Кракова, где они узнали о планах гитлеровцев взорвать город перед отступлением.

Как рассказал сам разведчик, благодаря знанию польского языка он смог выстроить "очень хорошие связи с польским подпольем". Это и помогло ему найти человека, поляка по происхождению, который работал в замке и согласился заложить там мину.

Немцы планировали при отступлении взорвать плотину недалеко от Кракова, чтобы затопить город. Для этого они рассчитывали использовать хранившуюся в Ягеллонском замке взрывчатку.

Взорвав замок, Ботян, по его словам, "не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков" — было уже нечем. Дальнейшее наступление Красной армии, говорит разведчик, "было очень эффективным": немцы уходили уже не дорогой, а лесами, и партизаны ловили их в лесу по несколько человек. В 2007 году Алексей Ботян был удостоен звания Героя России. Чуть меньше года назад, 10 февраля 2019-го, ему исполнилось 102 года.