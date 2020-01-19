Конор Макгрегор: я больше русский, чем Хабиб, и хочу драться в Москве!

Экс-чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор начал кампанию по продвижению своего матча-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который полтора года назад нокаутировал ирландца и отобрал у него титул в легком весе. Конор хочет провести поединок в России.

Как уже сообщали Вести.Ru, Макгрегор в отличном стиле выиграл первый за полтора года бой у американца Дональда "Ковбоя" Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, отправив соперника в глубокий нокаут уже на 40-й секунде поединка. По привычке Конор сразу после победы начал делать громкие заявления.

В частности, он отреагировал на слова главы UFC Дэйны Уайта о том, что матч-реванш Макгрегора и Нурмагомедова обязательно должен состояться. Правда, президент Лиги не хочет, чтобы соперники встречались в Москве и виной тому, кажется, некоторые финансовые обстоятельства.

"Мы не можем драться в Москве? Серьезно? Этому виной финансы? Неужели мы мало заработали на первом бое? – цитирует Конора портал Спортс.Ru. – А я обожаю Россию и русских! Я больше русский, чем Хабиб. Давайте драться в Москве!"

При этом едва ли не впервые Макгрегор высказался про Нурмагомедова достаточно уважительно: "У Хабиба особый набор навыков и свой стиль ведения боя. Можете не сомневаться, я все это понимаю и серьезно подготовлюсь к реваншу".