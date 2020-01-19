Вертолет "зарубил" винтом грузовик на дороге в Бразилии. Видео

Очевидцы сняли на видео необычное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую субботу, 18 января, на дороге в городе Риу-Бранку, расположенном в штате Акри на северо-западе Бразилии.

Вертолет, находившийся на проезжей части, готовился к взлету, однако планам экипажа помешал водитель грузовика.

Автомобиль оказался слишком близко от воздушного судно и машину буквально порубило винтом.

По данным местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, однако транспортные средства, попавшие в аварию, получили серьезные повреждения.

Отмечается, что власти штата, на балансе которого числится вертолет, пока не объяснили, как он оказался на дороге.