Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

Средства на поддержку семей, о которой говорил президент в Послании Федеральному Собранию, непременно будут, сколько бы их не потребовалось. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил и. о. министра финансов Антон Силуанов.

"Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", — подчеркнул он.

В свою очередь Татьяна Голикова, и. о. заместителя председателя правительства подчеркнула, что для решения сложных задач есть все составляющие. "Есть и ресурсы, и воля, все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи", — сказала она.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о широкомасштабной финансовой поддержке семей. Семьям с детьми от 3 до 7 лет будут выплачивать новый вид пособий, программу материнского капитала продлевают до 2026 года, и выплаты могут получать семьи уже при рождении первого ребенка.