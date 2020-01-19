Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

Предложения по изменениям в Конституцию, которые президент РФ Владимир Путин огласил в Послании Федеральному Собранию, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал хорошими.

"Как же я оцениваю, как гражданин – хорошие инициативы. Как председатель Конституционного суда – мы будем исполнять то, что будет Конституции, неуклонно ее блюсти", — заявил Зорькин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В Послании Федеральному Собранию Путин предложил закрепить в Конституции ряд положений, касающихся социальных гарантий и закрепления принципов единой системы публичной власти.