Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

России нужны дополнительные условия для обеспечения своего суверенитета, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны", — подчеркнула Матвиенко. "В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции", — добавила она.

15 января в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Поправки будут способствовать дальнейшему развитию России как правового социального государства, и суверенитет – необходимое для этого условия, подчеркнул глава государства.

Среди предложений, озвученных Путиным, — главенство Конституции над международными законами: решения международных судов могут действовать на территории страны, только если они не противоречат основному закону России.