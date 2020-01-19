Женщине стало плохо во время погружения в Святое озеро

Сотрудники МЧС оказали помощь 40-летней женщине, которой стало плохо после крещенского купания. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы уточнили, что спасатели, дежурившие возле купели, заметили, что женщина выходит, покачиваясь. Они тут же подхватили ее под руки, вывели на берег и передали медикам для оказания помощи. Женщина сообщила медикам, что у нее закружилась голова.

Инцидент произошел на Святом озере в районе Косино на востоке столицы. Этот водоем стал самым популярным для любителей крещенских купаний. На втором месте – пруд в парке Сокольники, на третьем – затон в Строгине и Большой садовый пруд в Тимирязевском районе.

К 10 часам утра воскресенья более 80 тысяч человек окунулись в крещенские купели Москвы и ближайшего Подмосковья. Крещенские купания продолжаются и пройдут до конца дня. Спасатели и медики продолжат дежурства у официальных купелей.

Всего же в день Крещения Господня в праздничных мероприятиях в столичном регионе приняли участие около 2,1 миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Порядок и безопасность на почти 9 тысячах мероприятий обеспечивали свыше 41 тысячи сотрудников полиции. Также для обеспечения порядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований. Нарушений общественного порядка не допущено, отметила Волк.

Крещение Господне — один из главных христианских праздников. Его отмечают в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

Для верующих в столице организовали почти 50 мест для купания, в Подмосковье число оборудованных площадок превысило 200. На всех работают обогреваемые раздевалки, специальные подходы и спуски к воде, безопасность горожан обеспечат сотрудники полиции, скорой помощи, спасатели и волонтеры.

Ожидается, что в этом году в массовых купаниях поучаствуют около 200 тысяч человек.