Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

Россия не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне, однако должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно", — подчеркнул президент.

Он напомнил о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, "которые на десятилетия вперед, а может и гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать историю, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных политических сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашему народу, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом".

"Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим", — заявил Путин.

В субботу президент побывал в Петербурге и принял участие в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Глава государства ознакомился с масштабной трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну", созданной группой художников и скульпторов во главе с Дмитрием Поштаренко.

Позже Владимир Путин поделился впечатлениями от увиденного: "Масштабно все, очень достоверно. Уверен, что у любого человека, который окажется в таком пространстве, появятся реальные ощущения сопричастности этим событиям — не только из учебников, из фильмов, а из реальной судьбы конкретных реальных людей, которую каждый посетитель, во всяком случае из граждан бывшего СССР, из граждан России, примеряет на себя, на свою семью. Вот эта сопричастность к прошлому конкретизируется здесь прямо настолько очевидно, что именно это, на мой взгляд, является самой большой ценностью".