Умер основатель Lotte Group

В Сеуле умер в возрасте 98 лет основатель и почетный глава южнокорейского конгломерата Lotte Group Син Гек Хо. По сообщению правления корпорации, он скончался после продолжительной болезни.

Син Гек Хо родился в 1921 году во время японской оккупации Корейского полуострова. В 1941 году он перебрался в Японию, где изучал химическую технологию в Университете Васэда. Взяв японское имя Такэо Сигемицу, он в 1942 году открыл компанию по производству рисоварок, а после того, как завод разбомбили во время воздушного налета, основал в 1948 году компанию с нетипичным для Азии немецким названием Lotte.

Из производителя жевательной резинки Lotte выросла в пятый по величине промышленный конгломерат Южной Кореи по данным за 2017 год. В декабре 2017 года Син Гек Хо приговорили к четырем годам тюрьмы и крупному штрафу по обвинению в присвоении средств компании и других нарушениях.

Тогда из-за плохого состояния здоровья ему позволили остаться на свободе. Син Гек Хо был последним из представителей первого поколения основателей крупных южнокорейских семейных промышленно-финансовых групп — чеболей.