Многодетная россиянка отметила столетний юбилей

Бывшая работница Уссурийского локомотиворемонтного завода в Приморье, многодетная мать, воспитавшая шестерых детей, отметила 100-летие, сообщает региональное правительство.

Мария Ивановна родилась 16 января 1920 года в Волгоградской деревне. Позже она переехала жить и работать в Приморский край. Здесь она вышла замуж — ее муж переехал на Дальний Восток из Воронежа. В семье родилось трое сыновей и три дочери. Сейчас у пенсионерки, отдавшей железно дороге 21 год стажа, семь внуков и шесть правнуков, один из них продолжил семейную традицию и работает на железной дороге.

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны удостоена звания "Труженик тыла".

По данным Пенсионного фонда, в России проживают почти 16 тысяч пенсионеров, отметивших 100-летний юбилей.