Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 января 202013:09

Многодетная россиянка отметила столетний юбилей

primorsky.ru

Бывшая работница Уссурийского локомотиворемонтного завода в Приморье, многодетная мать, воспитавшая шестерых детей, отметила 100-летие, сообщает региональное правительство.

Мария Ивановна родилась 16 января 1920 года в Волгоградской деревне. Позже она переехала жить и работать в Приморский край. Здесь она вышла замуж — ее муж переехал на Дальний Восток из Воронежа. В семье родилось трое сыновей и три дочери. Сейчас у пенсионерки, отдавшей железно дороге 21 год стажа, семь внуков и шесть правнуков, один из них продолжил семейную традицию и работает на железной дороге.

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны удостоена звания "Труженик тыла".

По данным Пенсионного фонда, в России проживают почти 16 тысяч пенсионеров, отметивших 100-летний юбилей.

Сейчас

12:59

Умер основатель Lotte Group

11:46

Конор Макгрегор: я больше русский, чем Хабиб, и хочу драться в Москве!

06:55

В Китае выявлены новые случаи заражения коронавирусом

21:28

Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

20:48

Отец, истязавший маленьких детей, арестован

19:50

Беспорядки в Бейруте: пострадали 75 человек

19:22

Против "желтых жилетов" в Париже применили газ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

35 минут назад
Конор Макгрегор: я больше русский, чем Хабиб, и хочу драться в Москве!

Конор Макгрегор: я больше русский, чем Хабиб, и хочу драться в Москве!

1 час назад
К приезду Путина, Помпео и Эрдогана в Берлине усилили меры безопасности

К приезду Путина, Помпео и Эрдогана в Берлине усилили меры безопасности

32 минуты назад
В США отстранен от работы советник президента по России

В США отстранен от работы советник президента по России

5 часов назад

Трансляции

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Женщине стало плохо во время погружения в Святое озеро

Женщине стало плохо во время погружения в Святое озеро

35 минут назад
Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины

Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины

2 часа назад
В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена

В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена

6 часов назад
Юристы Трампа нашли виновных во вмешательстве в выборы США

Юристы Трампа нашли виновных во вмешательстве в выборы США

11 часов назад
UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина

UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина

5 часов назад
Washington Post: Мадуро готов к прямому диалогу с США

Washington Post: Мадуро готов к прямому диалогу с США

8 часов назад
В Китае выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Китае выявлены новые случаи заражения коронавирусом

6 часов назад
СМИ: в Северной Корее сменился министр иностранных дел

СМИ: в Северной Корее сменился министр иностранных дел

3 часа назад
Александр Овечкин: оказаться в компании с великими - особое достижение

Александр Овечкин: оказаться в компании с великими - особое достижение

1 час назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

21 час назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Ботян рассказал, как не дал Гитлеру уничтожить Краков

Ботян рассказал, как не дал Гитлеру уничтожить Краков

59 минут назад
Вертолет "зарубил" винтом грузовик на дороге в Бразилии. Видео

Вертолет "зарубил" винтом грузовик на дороге в Бразилии. Видео

1 час назад
Врач поделилась рецептом хорошего сна

Врач поделилась рецептом хорошего сна

1 час назад
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние?

Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние?

1 час назад
Полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по Челябинску с автоматом

Полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по Челябинску с автоматом

1 час назад
Новую форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

Новую форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

1 час назад
Наличные, пластик или ладонь? Amazon разрабатывает новые терминалы оплаты

Наличные, пластик или ладонь? Amazon разрабатывает новые терминалы оплаты

2 часа назад
Show must go on. Флойд Мэйвезер снова вызывает Макгрегора на бой

Show must go on. Флойд Мэйвезер снова вызывает Макгрегора на бой

2 часа назад
На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

3 часа назад
Идею "морской стены" вокруг Нью-Йорка Трамп назвал глупой и ужасной

Идею "морской стены" вокруг Нью-Йорка Трамп назвал глупой и ужасной

4 часа назад
Челябинская область: сколько стоит обеспечить школьников горячим питанием

Челябинская область: сколько стоит обеспечить школьников горячим питанием

5 часов назад
На Сахалине используют дроны для проверки работы служб ЖКХ

На Сахалине используют дроны для проверки работы служб ЖКХ

6 часов назад
В Ливане в результате беспорядков пострадали более 200 человек

В Ливане в результате беспорядков пострадали более 200 человек

7 часов назад
Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы

Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы

8 часов назад
Россиянка обвинила защитника "Милана" Тео Эрнандеса в изнасиловании

Россиянка обвинила защитника "Милана" Тео Эрнандеса в изнасиловании

9 часов назад
Притязания Польши по предметам искусства голословны: ответ эксперта

Притязания Польши по предметам искусства голословны: ответ эксперта

10 часов назад
Петербуржец систематически избивал своих детей из-за их схожести с экс-женой

Петербуржец систематически избивал своих детей из-за их схожести с экс-женой

12 часов назад
Чемпионат Европы. Российские ватерполисты вышли в плей-офф

Чемпионат Европы. Российские ватерполисты вышли в плей-офф

12 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

17.01.2020 13:34
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку