Андрей Рублев: два титула за две недели – это просто нереально

Российский теннисист Андрей Рублев, который на старте нового сезона выиграл два подряд турнира АТР в Дохе и Аделаиде, отметил, что едет на старт Открытого чемпионата Австралии с легкой душой. "Такой успех – это круче, чем обыграть Федерера", — смеется над ситуацией россиянин.

"Такие финалы – матчи удивительные, потому что после них понимаешь, ради чего работаешь, почему нужно прибавлять, — цитирует 22-летнего Рублева издание Herald Sun. – На тренировках надрываешь задницу, чтобы потом наслаждаться такими моментами. Они особенные, в обычной жизни вне тенниса их не бывает".

По словам второй ракетки России, подобные ощущения "случаются только на корте в конце встречи": "Например, невероятное облегчение, что ты выиграл матч. Это намного круче, чем обыграть Роджера Федерера. Я еду на Australian Open со спокойной душой".