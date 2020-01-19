Тема:

Конфликт между США и Ираном 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 января 202013:30

Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению

AP Images

Недобросовестное поведение европейских участников ядерной сделки приведет к изменению отношений Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предупредил спикер иранского парламента Али Лариджани. Он добавил, что это "недвусмысленное заявление".

Угрозы США вынуждают могущественные европейские страны вести себя "жалко и неблагоразумно", считает Лариджани.

В этой связи спикер напомнил о недавнем заявлении министра одной из европейских стран. Тот, по словам иранского политика, рассказал об угрозах США увеличить тарифы на импорт автомобилей на 25 процентов, если не будет усилено давление на Тегеран.

Лариджани также выразил сожаление по поводу недавнего решения Франции, Великобритании и Германии включить механизм урегулирования споров в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф охарактеризовал данное решение как юридически необоснованное и политически неверное, пишет "Интерфакс".

Между тем в прошлое воскресенье, 11 января, Франция призвала защитить СВПД по ядерной программе Ирана и не допустить эскалации напряженности. Со своей стороны, источник в правительстве Великобритании заявил, что Лондон также остается приверженным СВПД.

Ранее по теме

Сейчас

14:43

Путин прибыл в Берлин

14:04

Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

13:31

В Берлине Путин встретится с Эрдоганом

12:59

Умер основатель Lotte Group

11:46

Конор Макгрегор: я больше русский, чем Хабиб, и хочу драться в Москве!

06:55

В Китае выявлены новые случаи заражения коронавирусом

21:28

Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Берлине Путин встретится с Эрдоганом

В Берлине Путин встретится с Эрдоганом

39 минут назад
Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

28 минут назад
Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

1 час назад
Скончался избитый до комы Руслан Владыко

Скончался избитый до комы Руслан Владыко

55 минут назад

Трансляции

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал цену матча-реванша с Конором Макгрегором

Отец Хабиба Нурмагомедова назвал цену матча-реванша с Конором Макгрегором

51 минута назад
Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

2 часа назад
В США отстранен от работы советник президента по России

В США отстранен от работы советник президента по России

6 часов назад
Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

1 час назад
Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению

Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению

1 час назад
Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины

Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины

4 часа назад
Андрей Рублев: два титула за две недели – это просто нереально

Андрей Рублев: два титула за две недели – это просто нереально

1 час назад
Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

1 час назад
В Миассе уволили врача, застигнутого пациенткой в пьяном виде на рабочем месте. Видео

В Миассе уволили врача, застигнутого пациенткой в пьяном виде на рабочем месте. Видео

1 час назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

23 часа назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Конференция по Ливии: чего ждут стороны

Конференция по Ливии: чего ждут стороны

11 минут назад
Лыжные гонки. Наталья Непряева снова вторая на кубковом этапе в Чехии

Лыжные гонки. Наталья Непряева снова вторая на кубковом этапе в Чехии

16 минут назад
Шахматы. Счет в чемпионском матче Горячкиной с Вэньцзюнь снова равный

Шахматы. Счет в чемпионском матче Горячкиной с Вэньцзюнь снова равный

36 минут назад
Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

1 час назад
Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

1 час назад
Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

1 час назад
Многодетная россиянка отметила столетний юбилей

Многодетная россиянка отметила столетний юбилей

1 час назад
Умер основатель Lotte Group

Умер основатель Lotte Group

1 час назад
Камера запечатлела момент фатальной драки в ямальском клубе

Камера запечатлела момент фатальной драки в ямальском клубе

1 час назад
Женщине стало плохо во время погружения в Святое озеро

Женщине стало плохо во время погружения в Святое озеро

2 часа назад
Ботян рассказал, как не дал Гитлеру уничтожить Краков

Ботян рассказал, как не дал Гитлеру уничтожить Краков

2 часа назад
Врач поделилась рецептом хорошего сна

Врач поделилась рецептом хорошего сна

2 часа назад
Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние?

Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние?

2 часа назад
Александр Овечкин: оказаться в компании с великими - особое достижение

Александр Овечкин: оказаться в компании с великими - особое достижение

3 часа назад
Полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по Челябинску с автоматом

Полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по Челябинску с автоматом

3 часа назад
Новую форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

Новую форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

3 часа назад
Наличные, пластик или ладонь? Amazon разрабатывает новые терминалы оплаты

Наличные, пластик или ладонь? Amazon разрабатывает новые терминалы оплаты

3 часа назад
СМИ: в Северной Корее сменился министр иностранных дел

СМИ: в Северной Корее сменился министр иностранных дел

5 часов назад
Идею "морской стены" вокруг Нью-Йорка Трамп назвал глупой и ужасной

Идею "морской стены" вокруг Нью-Йорка Трамп назвал глупой и ужасной

6 часов назад
UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина

UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина

7 часов назад
В Китае выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Китае выявлены новые случаи заражения коронавирусом

7 часов назад
В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена

В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена

8 часов назад
На Сахалине используют дроны для проверки работы служб ЖКХ

На Сахалине используют дроны для проверки работы служб ЖКХ

8 часов назад
Washington Post: Мадуро готов к прямому диалогу с США

Washington Post: Мадуро готов к прямому диалогу с США

10 часов назад
Россиянка обвинила защитника "Милана" Тео Эрнандеса в изнасиловании

Россиянка обвинила защитника "Милана" Тео Эрнандеса в изнасиловании

11 часов назад
Притязания Польши по предметам искусства голословны: ответ эксперта

Притязания Польши по предметам искусства голословны: ответ эксперта

11 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

17.01.2020 13:34
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку