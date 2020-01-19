Тегеран сделал "недвусмысленное заявление" по ядерному соглашению

Недобросовестное поведение европейских участников ядерной сделки приведет к изменению отношений Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предупредил спикер иранского парламента Али Лариджани. Он добавил, что это "недвусмысленное заявление".

Угрозы США вынуждают могущественные европейские страны вести себя "жалко и неблагоразумно", считает Лариджани.

В этой связи спикер напомнил о недавнем заявлении министра одной из европейских стран. Тот, по словам иранского политика, рассказал об угрозах США увеличить тарифы на импорт автомобилей на 25 процентов, если не будет усилено давление на Тегеран.

Лариджани также выразил сожаление по поводу недавнего решения Франции, Великобритании и Германии включить механизм урегулирования споров в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф охарактеризовал данное решение как юридически необоснованное и политически неверное, пишет "Интерфакс".

Между тем в прошлое воскресенье, 11 января, Франция призвала защитить СВПД по ядерной программе Ирана и не допустить эскалации напряженности. Со своей стороны, источник в правительстве Великобритании заявил, что Лондон также остается приверженным СВПД.