В Берлине Путин встретится с Эрдоганом

До начала конференции по Ливии планируется встреча российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы российского государства. Круг вопросов, которые могут обсудить два лидера, пока не разглашается.

Сегодня в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году дестабилизировалась ситуация. В стране параллельно действуют два правительства: признанное правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.