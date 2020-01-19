В Миассе уволили врача, застигнутого пациенткой в пьяном виде на рабочем месте. Видео

В Челябинской области врач лишился работы после того, как пациентка запечатлела его при исполнении обязанностей в нетрезвом виде.

Как рассказал автор видео, события разворачивались в минувшую среду, 15 января, в больнице № 3 города Миасса.

Женщина заранее уточнила возможность приема у специалиста, занимающегося флюорографией. Однако, по ее словам, после приезда в лечебное учреждение ей пришлось дожидаться появления врача около полутора часов.

После прихода медицинского работника выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Дама запечатлела общение с врачом на видео, после чего опубликовала запись в социальных сетях.

Как сообщает ТАСС, руководство больницы оперативно отреагировало на инцидент. После проведения служебной проверки сотрудник был уволен, а главврач больницы принес извинения пациентке.