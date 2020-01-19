Конференция по Ливии: чего ждут стороны

В Ливии ожидания от воскресной конференции в Берлине разные. Жители опасаются, что судьба страны вновь окажется в руках западных государств. В то же время люди единогласно выступают за перемирие.

800 тысяч баррелей в день, или 55 миллионов долларов убытков ежедневно. В такую сумму ущерб от перебоев с поставками "черного золота" оценила Ливийская нефтяная корпорация. Поводом для кризиса послужило обострение межливийского конфликта. Блокировать терминалы и порты призвали сторонники командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара в знак недовольства политикой Правительства национального согласия в Триполи.

"Армия продвигается, чтобы освободить Ливию, будь то Триполи или Сирт. Мы идем под мудрым руководством и либо освободим эту землю, чтобы в ней была достойная жизнь, либо достойно умрем здесь. Присутствие ополченцев, которые правят нами и иностранцев неприемлемо для нашего народа", — заявляет солдат Ливийской национальной армии.

Сторонников Хафтара возмутили, в частности, соглашения между Триполи и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии Берлинской конференции заявил, что полностью поддерживает правительство Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Анкара, по его словам, готова обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом. А представители Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара заявили, что Турция поставляет в Триполи вооружение и боевиков, тем самым нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН. И та, и другая сторона призывают международное сообщество принять меры. В Совете Безопасности отвечают на призывы сдержанно.

"Любое вмешательство извне в краткосрочной перспективе может сработать как аспирин. Но Ливия должна отказаться от такой практики. Мы должны отказаться от системы, в которой Ливия прибегает к помощи других государств. Эта практика лишь усугубляет противоречия между ливийцами", — подчеркивает спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе.

В 2011 году Ливия подверглась бомбардировкам силами НАТО. Лидер Джамахирии Муаммар Каддафи был свергнут. Проамериканские мятежники учинили над политиком публичную расправу. Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

По словам экспертов, важную роль в урегулировании межливийского конфликта сыграла конференция в Москве. Главным итогом шестичасовых переговоров стало принципиальное согласие противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий. Продолжить мирный процесс теперь должна конференция в Берлине.

"Самое главное сейчас, что после Берлинской конференции, если все пойдет по плану и Совет Безопасности поддержит выводы конференции, главное — чтобы стороны ливийского конфликта не повторили своих прошлых ошибок, не начали добавлять какие-то дополнительные условия и обвинять друг друга. На данный момент отношения между ними очень напряженные, они даже не хотят находиться в одной комнате, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом", — заявляет глава МИД России Сергей Лавров.

Среди самих ливийцев ожидания от переговоров в германской столице сдержанные. С одной стороны, люди, вспоминая натовские бомбардировки 2011 года, опасаются, что "ливийская карта" будет вновь разыграна в интересах западных государств. С другой — как сторонники Сарраджа, так и сторонники Хафтара, и в особенности те, кто занимает нейтральную позицию, согласны с тем, что перемирие Ливии жизненно необходимо.