Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

Ирландец Конор Макгрегор убедительно вернулся в смешанные единоборства — рано утром он победил американца Дональда Серроне. Главный бой турнира в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата продлился всего 40 секунд — потом рефери пришлось остановить поединок.

В октагон Конор Макгрегор вернулся походкой миллиардера спустя полтора года после поражения от Хабиба Нурмагомедова. В соперниках американский боец Дональд "Ковбой" Серроне, но кажется, что весь зал болеет за ирландца.

Перед боем Макгрегор обещал бриллиантовый поединок и слово сдержал. Несколько неожиданных ударов плечом, затем ногой в голову и град добиваний – чистая победа техническим нокаутом.

Для 22-й победы в карьере Макгрегору понадобилось всего 40 секунд – самое то для поста в Instagram. Идеальное возвращение в смешанные единоборства.

"Я вновь сотворил историю сегодня, я поставил очередной рекорд, я — первый боец в истории, который одержал победу нокаутом в полулегком, легком и теперь полусреднем весе, — говорит Макгрегор. — Слава Богу, на мне ни царапинки, я в хорошей форме. Правда, я пока все равно не на пике, мне еще нужно много работать. Так что я отдохну сегодня, отпраздную с семьей, а потом вернусь в зал и буду тренироваться. И каждый из этих болтливых дурачков сможет отхватить!"

Эта победа не вернула Конору Макгрегору титулов, но открыла дорогу к реваншу с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Собственно, о самом реванше уже как о неизбежном, а не возможном событии, только и говорили после боя.

"Считаю, что должен быть бой с Хабибом. Это важно для наследия Хабиба. Если он побил Конора, побьет Тони, и победит Макгрегора, то может завершить карьеру 30-0. Хабиб против Конора – это самый большой бой в истории спорта. Я знаю, что Макгрегор ждет этого боя и хочет выиграть его", — говорит глава UFC Дэйна Уайт.

На пресс-конференции Макгрегора, конечно, тоже спрашивали о Нурмагомедове. Ирландец заявил, что хочет провести реванш в Москве.

"Я люблю Россию, и мне нравится ее народ. Недавно был в Москве. Что это за люди! Они испытывают настоящую страсть к смешанным единоборствам. Они поддерживают меня, у них замечательный дух. И что же это за место! Там получится сценарий из фильма "Рокки". Очень хочу подраться в России. Дэйна любит Лас-Вегас, но посмотрим. Я бы хотел показать людям шоу. Люди в Москве кричали мое имя на улицах. Мне бы хотелось выступить там!"

Впрочем, глава UFC Дэйна Уайт против того, чтобы два лучших бойца в истории смешанных единоборств встретились в Москве. Но открытым остается и вопрос, когда возможен этот поединок.

Следующий бой Нурмагомедова будет точно не с Макгрегором: 18 апреля россиянин встретится в Нью-Йорке с Тони Фергюсоном.