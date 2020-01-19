Лыжные гонки. Наталья Непряева снова вторая на кубковом этапе в Чехии

В чешском городке Нове Место продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам. Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем среди женщин. Россиянка Наталья Непряева, как и накануне в в индивидуальной гонке, заняла второе место.

Время Йохауг – 26 мин. 49,7 сек. и она привезла преследовательницам более минуты. Непряева оказалась в окружении норвежек, у которых Ингвильд Флюгстад Остберг стала третьей, а Хайди Венг – четвертой. Наша Екатерина Смирнова – 29-я, а Анна Жеребятьева – 34-я.