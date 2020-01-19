Второй кряду хет-трик сделал Александра Овечкина звездой дня в НХЛ

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который во втором кряду матче забивает три гола, назван первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Лиги. После этого он вошел в Топ-9 лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Второй звездой стал коллега Овечкина по амплуа из "Чикаго Блэк Хоукс" Джонатан Тэйвс, который в матче с "Торонто Мейпл Ливз" забил два гола и отдал два результативных паса. Третьей звездой дня признан вратарь "Коламбуса Блю Джакетс" Элвис Мерзликин, отстоявший "на ноль" в игре против "Нью-Джерси Дэвилз" (5:0) и отразивший 41 бросок.