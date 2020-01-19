Россияне стали одними из самых активных покупателей турецкого жилья

В тройку иностранцев, активнее всего покупающих недвижимость в Турции, попали россияне, сообщает Турецкий статистический институт. Данные за 2019 год были опубликованы накануне. По сравнению с данными за предыдущий период, россияне обошли граждан Саудовской Аравии и заключили за прошлый год 2893.

"Серебро" – у жителей Ирана, они купили 5423 объекта. А чаще всего среди иностранцев покупали недвижимость в Турции жители Ирака, ими совершено 7596 сделок.

Чаще всего покупают квартиры и дома в крупнейшем городе Турции – Стамбуле (порядка 20 тысяч сделок), а также в курортной столице Турции – Анталье (почти 9 тысяч сделок).

Ранее сообщалось, что Турция в тройке стран-лидеров, где россияне покупают жилье, занимает второе место, потеснив в 2019 году прежнего лидера — Испанию.