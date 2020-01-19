Люди выпали из салона маршрутки после ДТП в Петербурге. Видео

Два человека вывалились из маршрутки после столкновения с легковушкой, произошедшего вечером в минувшую субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, в районе пересечения Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова маршрутного транспортного средства не пропустил автомобиль Mercedes.

Легковое авто протаранило маршрутку, после чего она вылетела за пределы проезжей части, попутно теряя людей из салона.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали несколько человек, им понадобилась медицинская помощь.