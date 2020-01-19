Путин прибыл в Берлин

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Германию. В столице ФРГ состоится международная конференция по Ливии, цель которой – скорейшее примирение участников конфликта и выход из кризиса.

Мероприятие проводится по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В нем примут участие противоборствующие стороны — глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.

Перед конференцией Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "Интерфакс".

Ранее в Москве напомнили, что западные партнеры сейчас занимаются урегулированием кризиса, который сами же и спровоцировали.

"Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая предстоящую международную встречу.

Между тем в самой Ливии накануне конференции ситуация обострилась: нефтяная корпорация страны объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.