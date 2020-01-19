Бывший кавээнщик Тимур Гайдуков ушел из жизни в Крещение

В Москве скончался бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. Ранее, в сентябре 2018 года, он сообщил в Instagram, что медики поставили ему диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Он писал, что проходит лечение в Москве.

О смерти Гайдукова сообщил в "Фейсбуке" его друг Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, они виделись после Нового года и оба поняли, что это последний раз, что скоро все закончится.

"Но ни слова о проигрыше. Мы строили планы покататься вместе на велосипедах. Надеялись, что новые лекарства чудесным образом помогут", — пишет Мелик-Гусейнов.

Гайдуков, по словам его друга, дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми, "был атомной станцией, и сгорел". Ему было всего 36.