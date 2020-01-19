Биатлон. Экхофф выиграла пасьют, лучшая из наших - Куклина

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершился первый вид воскресной программы – женская гонка преследования на 10 км. Первой стала победительница спринта норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из сборной России Лариса Куклина поднялась с 36-го на 19-е место.

После того, как наши девушки провалили спринтерскую гонку, их шансы на относительный успех были невелики. Требовалось точно и быстро стрелять и максимально хорошо пройти по лыжне. С этим лучше всех справилась Куклина, которая допустила 2 промаха. Также 2 пули в "молоко" отправила Ирина Старых, которая поменяла свое 60-е место на итоговое 27-е.

У других россиянок стрельба не заладилась, а бегом они и так проигрывают основным соперницам. В итоге Кристина Резцова с 3 промахами заняла 34-е место (после спринта была 42-й), а Екатерина Юрлова-Перхт, у которой случились 5 неудач на стрельбище, осталась 44-й (37-я позиция в спринте).

Время чемпионки Экхофф – 34 мин. 8,7 сек. (1 промах). Призерами стали представительница Словакии Паулина Фиалкова, отставшая на 46,3 сек., и биатлонистка сборной Швеции Ханна Оберг (+55,1 сек.).