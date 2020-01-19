Машина едва не снесла пешеходов на тротуаре после аварии в Туле. Видео

Два человека пострадали в результате аварии, произошедшей в минувшую субботу, 18 января, в Туле.

Регистратор очевидца запечатлел, как автомобили Ford Focus и Mitsubishi Outlander не сумели поделить дорогу на пересечении улиц Октябрьской и Арсенальной.

После столкновения Ford вылетел на тротуар, где чуть было не снес пешеходов, не сбитых им только по счастливому стечению обстоятельств.

Как сообщают местные СМИ, в результате ДТП легкие травмы получили водитель и пассажир кроссовера.