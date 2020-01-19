Путин встретился с Эрдоганом, а Помпео – с Чавушоглу

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились в германской столице. После встречи президенты отправятся на международную конференцию по Ливии. По мнению российского президента, именно договоренности Москвы и Стамбула, являющиеся примером конструктивного сотрудничества между странами, стали основой для сегодняшней конференции. И привели к тому, что в Ливии прекратились крупномасштабные боевые действия. Вместе с тем он надеется, что диалог с враждующими сторонами продолжится — в Москве командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявление не поддержал, - и конфликт будет исчерпан.

Президент Эрдоган считает необходимым настаивать на том, чтобы маршал Хафтар отказался от своего агрессивного поведения. Кроме того, политик коснулся и отношений с Россией. Он обращался к своему коллеге "дорогой друг" и назвал 2019 год крайне удачным в плане двустороннего сотрудничества. Указал на решительное завершение сделки по ракетной зенитной системе С-400, хотя тому пытались чинить преграды. Он напомнил о завершении проекта "Турецкий поток" и совместное строительство АЭС "Аккую" в Турции, передает РИА Новости.

С российской делегацией в Берлин приехали исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин, передает ТАСС.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны договорились о необходимости прекращения огня в Ливии. Продуктивной оказалась и встреча с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бен Зайедом Аль Нахайяном, написал Помпео твит.