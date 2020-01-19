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Послание Федеральному Собранию 29 минут назад

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19 января 202020:20

Беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат фундамент развития страны

Беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат фундамент развития страны

Автор: Дмитрий Киселёв

15 января президент России огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. Образно говоря, Путин нажал на педаль газа в том смысле, что значительная часть Послания — это прямые поручения правительству радикально увеличить государственные расходы на поддержку семей с детьми, все больше стимулируя рождаемость. Эти же предложения направлены и на борьбу с бедностью, которая прежде всего бьет как раз по семьям с детьми. Такая решительность более чем оправдана, ведь демографическая ситуация в России — острая, а обзаводиться детьми сейчас предстоит очень малочисленному поколению конца 90-х, когда на одну женщину у нас приходилось родившихся детей даже меньше, чем в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Набор президентских мер — от увеличения материнского капитала до прямых выплат семьям за каждого ребенка, от бесплатного горячего питания в школах и до компенсаций за ипотеку, плюс радикальное увеличение числа яслей и детсадов, развитие здравоохранения и различные формы помощи малоимущим. Понятно, что ключевое значение имеют темпы экономического роста России, но Путин дает задание Правительству сейчас, с 1 января наступившего года начать исполнять поручения на более чем 500 миллиардов рублей. Такого в России еще не было никогда.

Автор: Полина Ермолаева

Максиму совсем скоро – три, и мама Таня уже и не представляла, как перекроить скромный бюджет, ведь Лиза мечтает о танцах, а Владик увлечен футболом. И вот включила телевизор, и оказалось, что о ее семье думает и президент.

"Я подумал, и вы тоже это понимаете, когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям и по своим внукам, ребятишки в этом возрасте знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января текущего года", — сказал глава государства.

Эти выплаты будут распространяться на семьи, где доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе — сумма в 5,5 тысячи рублей. Дальше сумма может увеличиться до 11 тысяч.

Злата, Даша, Игорь — вот уж действительно мал мала меньше. Из пятерых Калачихиных работает только папа. Зарплата на железной дороге — 40 тысяч. Мама — в затянувшемся декрете. А семейное гнездо в селе Большой Луг невелико и требует ремонта.

Семья — в фокусе внимания. Историческое Послание президента Федеральному Собранию. Программу материнского капитала Владимир Путин предлагает продлить до 31 декабря 2026-го.

"Сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинают семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", — заявил Путин.

Пока страна аплодировала словам президента, в Иркутске с новорожденным Левушкой в обнимку мама Олеся мечтала о новой квартире. А Катя во Владивостоке уже выбирала для двухнедельного Глеба факультет университета.

В роддоме Екатеринбурга — только и разговоров, что про 466 тысяч 617 рублей, что положены за первенца с 1 января.

Действительно сенсация! Материнский капитал выплачивают уже за первого ребенка, при рождении второго добавляют еще 150 тысяч. А если малыш в семье подрастает, то появление брата или сестры сразу принесет 616 тысяч.

"Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство "гасит" за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома", — отметил Владимир Путин.

Перспективу приобретения собственного жилья омрачает лишь нехватка мест в детских садах. Кемерово. Новый современный садик обещали сдать в декабре. Теперь собираются открыть в июне — маленькому Анатолию как раз исполнится полтора.

Ясельные группы для многих мам — едва ли не единственная возможность выйти на работу. Но за два года в стране вместо запланированных 90 тысяч ясельных мест не создано и 78.

"Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Это значит, что мы создали 77,7 тысячи, да и то не в полноценном режиме, половина из них не может работать. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, тем не менее, это нужно сделать, нужно наверстать этот пробел", — призвал президент.

Еще один пробел — который глава государства решает восполнить, — школьное питание. Обеспечить младшие классы бесплатными горячими завтраками и обедами — неожиданное и спорное — не скрывает Путин — предложение.

"У нас большие дискуссии шли на этот счет. И коллеги в общем и целом, некоторые не возражают, потому что им детей хочется поддержать. Но говорят о том, что это не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. Но есть логика, характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне говорят, вы знаете, даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправдана", — заявил Путин.

Под девизом "Хлеб — всему голова" — все-таки на сытый желудок лучше думается — школьников кормят за счет регионального или местного бюджетов. Но часто обеды приходится оплачивать родителям.

Поддержку государство обещает и учителям — 5 тысяч из федерального бюджета классным руководителям — тем, кто не только учит, воспитывает, к кому идут за поддержкой и советом, и о ком вспоминают потом всю жизнь.

Без вложений в человека стране не добиться ни экономического, ни технологического прорывов, и эти главные темы Послания, адресованного Федеральному Собранию, услышала каждая российская семья.

"Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, сколько детей родятся в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета — сбережения и приумножения народа России", — подчеркнул Путин.

Выведенную Солженицыным формулу сбережения народа как высшей цели государства Владимир Путин приводит не впервые. Новые и беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат прочный фундамент развития России.

Текст: "Вести недели"

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