Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения. В дипмиссии чрезвычайно возмущены включением трезубца в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленное контртеррористической полицией.

"Никакие объяснения не принимаются. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия с официальными извинениями", — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

Документ, на который ссылается украинское посольство, был распространен в июне 2019 года. В разделе о татуировках в нем приводится изображение трезубца с подписью: "Украинский трезубец (националистический)".

За комментарием ТАСС обратился в британский Совет начальников национальной полиции (NPCC) и получил в ответ заявление старшего национального координатора контртеррористической полиции Дина Хейдона. В нем сказано, что соответствующее пособие разработано для помощи правоохранителям в распознавании и понимании знаков и символов, с которыми они могут столкнуться в ходе своей повседневной работы.

В пособии также "ясно заявлено, что многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма" и членство в них не означает какого-нибудь криминала.

"Предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение", — подчеркивается в заявлении Хейдона.

Стоит отметить, что в пособие среди прочего включены символы Кампании за ядерное разоружение, движений экологических активистов и защитников животных, таких как Greenpeace и PETA, противников ГМО и многих других.