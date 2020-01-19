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19 января 202016:20

Названы дата и место прощания с Русланом Владыко

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С гитаристом групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Русланом Владыко попрощаются 21 января в Минском районе: отпевание — поселок Привольный, церковь Николая Чудотворца, похороны — деревня Обчак. Об этом в воскресенье сообщил РИА Новости продюсер Евгений Колмыков.

Ранее директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз написал в соцсетях о смерти Владыко. Известного музыканта избили и ограбили 6 июня 2019 года в столице Белоруссии. Владыко впал в кому и провел в бессознательном состоянии в реанимации более полугода.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело, а в настоящее время проходит судебное слушание.

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