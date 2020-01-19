Появилось видео массового ДТП с участием семи машин в Оренбургской области

Три "Лады", Subaru, Kia, Mercedes и грузовой MAN стали участниками массового ДТП, произошедшего в минувший четверг, 16 января, на трассе Оренбург – Орск в Оренбургской области.

В условиях сильной метели водители не сумели вовремя обнаружить машины, стоявшие на дороге после аварии, и въехали в них. Именно этот момент и запечатлел регистратор одного из участников столкновения.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ, сообщают, что в результате инцидента обошлось без погибших.