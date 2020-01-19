Дочь Руслановой отреагировала на новости о ее госпитализации

Народная артистка РФ Нина Русланова не попадала в больницу. Об этом сообщила ее дочь Олеся Рудакова, передает "Интерфакс".

СМИ сообщали о госпитализации актрисы из-за проблем с сердцем.

Известно, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан, и его нужно постоянно проверять. В связи с этим актриса ложится на плановые обследования.

Нина Русланова – известная советская и российская актриса театра и кино. Снялась более чем в 140 фильмах, полюбилась отечественным зрителям за роли в кинолентах "Афоня", "Мой друг Иван Лапшин", "Настройщик", "Завтра была война".