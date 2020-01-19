Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

Специалисты Судебно-диагностического центра Тегерана на данный момент опознали 169 погибших при крушении украинского самолета в Иране. Тела 150 жертв авиакатастрофы уже переданы их родственникам, предоставившим генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Ранее глава уголовной прокуратуры Тегерана Мохаммад Шахреяри пообещал, что работа по опознанию остальных погибших должна завершиться к концу недели, пишет ТАСС.

В результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране погибли 176 человек, в числе которых были граждане Украины, Канады, Ирана, Германии, Афганистана, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января иранские военные признали, что самолет был сбит расчетом ПВО по ошибке: оператор принял его за крылатую ракету.

В воскресенье, 19 января, тела 11 погибших украинцев были доставлены на родину: самолет с ними приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Его встречали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие представители руководства страны. Целый день в аэропорту будет проходить церемония прощания с погибшими. Президент Зеленский в очередной раз выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.