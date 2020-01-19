Тема:

В Тегеране сбит украинский Boeing 38 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 января 202018:37

Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

фото: farsnews.com

Специалисты Судебно-диагностического центра Тегерана на данный момент опознали 169 погибших при крушении украинского самолета в Иране. Тела 150 жертв авиакатастрофы уже переданы их родственникам, предоставившим генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Ранее глава уголовной прокуратуры Тегерана Мохаммад Шахреяри пообещал, что работа по опознанию остальных погибших должна завершиться к концу недели, пишет ТАСС.

В результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране погибли 176 человек, в числе которых были граждане Украины, Канады, Ирана, Германии, Афганистана, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января иранские военные признали, что самолет был сбит расчетом ПВО по ошибке: оператор принял его за крылатую ракету.

В воскресенье, 19 января, тела 11 погибших украинцев были доставлены на родину: самолет с ними приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Его встречали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие представители руководства страны. Целый день в аэропорту будет проходить церемония прощания с погибшими. Президент Зеленский в очередной раз выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Ранее по теме

Сейчас

18:53

Макрон и Помпео высказались по Ливии

17:04

В Берлине стартовала конференция по Ливии

17:02

Путин переговорил с Макроном, Помпео и Яном

16:38

Путин и Меркель пожали друг другу руки

16:30

КСИР задержал три кувейтских судна

16:04

Названы дата и место прощания с Русланом Владыко

15:20

Женщину, о которой рассказали президенту, признали инвалидом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Макрон и Помпео высказались по Ливии

Макрон и Помпео высказались по Ливии

5 минут назад
Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

35 минут назад
Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

12 минут назад
Инспектор ДПС устроил смертельное ДТП и наврал следователям

Инспектор ДПС устроил смертельное ДТП и наврал следователям

24 минуты назад

Трансляции

19:30

Пресс-конференция по итогам саммита по Ливии. Трансляция из Берлина

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Лондон ответил возмущенному Киеву

Лондон ответил возмущенному Киеву

1 час назад
Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

4 минуты назад
Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

4 часа назад
Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

5 часов назад
Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

1 час назад
КСИР задержал три кувейтских судна

КСИР задержал три кувейтских судна

2 часа назад
Зеленский выразил соболезнования родным жертв гибели "Боинга"

Зеленский выразил соболезнования родным жертв гибели "Боинга"

2 часа назад
Названы дата и место прощания с Русланом Владыко

Названы дата и место прощания с Русланом Владыко

2 часа назад
В США отстранен от работы советник президента по России

В США отстранен от работы советник президента по России

11 часов назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

18.01.2020 15:28
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Бобров против Тарасова. В Матче звезд КХЛ определились финалисты

Бобров против Тарасова. В Матче звезд КХЛ определились финалисты

28 минут назад
Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

41 минута назад
Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

58 минут назад
Полет "Гремлина" Пентагона сняли на видео

Полет "Гремлина" Пентагона сняли на видео

1 час назад
Соловьев отреагировал на "быдло" Водонаевой и "ликвидацию" Тимошенко

Соловьев отреагировал на "быдло" Водонаевой и "ликвидацию" Тимошенко

1 час назад
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Ливии и спор Турции с Грецией

МИД РФ прокомментировал ситуацию в Ливии и спор Турции с Грецией

1 час назад
Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

2 часа назад
В WhatsApp произошел глобальный сбой

В WhatsApp произошел глобальный сбой

2 часа назад
Дочь Руслановой отреагировала на новости о ее госпитализации

Дочь Руслановой отреагировала на новости о ее госпитализации

2 часа назад
Полицейские застрелили болгарина, ворвавшегося с стамбульское кафе с ножом в руке. Видео

Полицейские застрелили болгарина, ворвавшегося с стамбульское кафе с ножом в руке. Видео

2 часа назад
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

2 часа назад
Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

3 часа назад
Санный спорт. Павличенко и Репилов призеры чемпионата Европы

Санный спорт. Павличенко и Репилов призеры чемпионата Европы

3 часа назад
Женщину, о которой рассказали президенту, признали инвалидом

Женщину, о которой рассказали президенту, признали инвалидом

3 часа назад
Бывший кавээнщик Тимур Гайдуков ушел из жизни в Крещение

Бывший кавээнщик Тимур Гайдуков ушел из жизни в Крещение

3 часа назад
Биатлон. Экхофф выиграла пасьют, лучшая из наших - Куклина

Биатлон. Экхофф выиграла пасьют, лучшая из наших - Куклина

4 часа назад
Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

5 часов назад
Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

5 часов назад
Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

5 часов назад
Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

5 часов назад
Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

5 часов назад
Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

Путин: мы не позволим никому стереть память нашего народа

6 часов назад
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку