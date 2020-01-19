Соловьев отреагировал на "быдло" Водонаевой и "ликвидацию" Тимошенко

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова тюменской модели и блогера Алены Водонаевой, высказавшейся против выплат материнского капитала в России. По ее мнению, "рожать ради этого миллиона" будет "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки".

По словам Соловьева, после человеконенавистнических заявлений Водонаевой ее вряд ли имеет смысл цитировать.

"Да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве", — заявил Соловьев "URA.RU".

Водонаева, по его мнению, должна "остановиться, посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям".

Накануне президент России Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против материальной поддержки семей с детьми. По словам Соловьева, сам он "может иногда позволить себе очень жесткие высказывания", и в случае с Водонаевой "сказал бы еще резче".



Также телеведущий прокомментировал заявление лидера украинской партии "Батькивищина", экс-премьера Юлии Тимошенко о начале процесса "ликвидации" Украины. По словам Тимошенко, с момента обретения независимости страна попала под внешнее "кураторство", потеряла свою "субъектность" в мире и превратилась в объект, который "все используют, как хотят".

Юлия Тимошенко в свое время возглавила так называемый поход в НАТО, напомнил Соловьев.

"По большому счету это уже было сдачей большей части суверенитета", – цитирует телеведущего издание "Взгляд".

Нынешние заявления Тимошенко расценивают как часть ее кампании против президента Владимира Зеленского. Однако, говорит Соловьев, Тимошенко "давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины", и отличия между нею и Зеленским – по большому счету стилистические. Оба представляют интересы разнообразных олигархических групп, и причина конфликта между двумя политиками – столкновение интересов этих групп, а вовсе не вызвавший волну протестов закон о продаже земли.