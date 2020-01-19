КСИР задержал три кувейтских судна

В воскресенье боевые катера Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали в Персидском заливе три кувейтских судна. Как объяснили В КСИР, суда нарушили границу иранских территориальных вод и были захвачены.

Официальные комментарии со стороны властей Кувейта по поводу произошедшего пока не опубликованы, пишет ТАСС.