Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

В России меняется правительство. 16 января новый премьер-министр Михаил Мишустин одобрен Госдумой без единого голоса "против" и уже в тот же день назначен указом президента Путина. Сейчас идут консультации по подбору министров и их замов, по конфигурации самого кабмина. Задача — важнейшая, поскольку по действующей Конституции именно правительство отвечает за социально-экономическое положение страны.

Уходящее правительство Дмитрия Медведева по просьбе Владимира Путина пока исполняет свои обязанности до формирования нового кабинета. А решение об отставке Медведев принял сразу после оглашения ежегодного Послания президента Федеральному Собранию. Здесь важно понять, что само Послание стало продолжением прошлогоднего, где президент потребовал от правительства обеспечить уже в 2021 году трехпроцентный экономический рост и именно в расчете на рост представил беспрецедентную социальную программу.

Рост в России в прошлом году составил процент с десятыми, такие же цифры правительство запланировало и на ближайшие два года. В этих условиях президент вместо того чтобы нажать на "тормоз", нажал на "газ" и потребовал еще больше расширить программы поддержки семей с детьми и сопутствующих социальных проектов, настоял на трехпроцентном росте уже в следующем году. При этом Путин предложил поправки в Конституцию, общую концепцию которых сформулировал так: "Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное — в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное — интересы России".

Сразу после оглашения Послания Путин собрал правительство, где тут же премьер Медведев и заявил: "В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117-й Конституции РФ правительство в действующем составе подало в отставку".

Далее — благодарности за работу. И Путин предлагает Медведеву – назначение: стать замом главы Совбеза России. Это новая должность. Глава Совбеза — президент. Важный момент — Дмитрий Медведев остается лидером партии "Единая Россия". Об этом уже объявлено. У "Единой России", как и у всех политических партий страны, — важнейший период, ведь в будущем году — выборы в Госдуму, а по конституционным поправкам, предложенным Путиным, роль парламента возрастает.

Сейчас важно, что в России стремительно формируется новое правительство. Персональный состав, как ожидается, будет объявлен в начале следующей недели. Возглавил кабинет Михаил Мишустин, который до "взлета" в премьерское кресло успешно руководил Федеральной налоговой службой России. Человек — незаурядный. Политической карьеры никогда не делал. Профессиональный управленец и блестящий экономист. Если хотите мои личные впечатления, то Михаил Владимирович — мотор с огромным запасом мощности, человек без "потолка", приветливый и деликатный, решительный и уверенный. В Налоговой службе собрал блестящую команду честных профессионалов. И правомерно ожидать, что премьеру Мишустину удастся масштабировать свой успешный опыт в Налоговой на всю экономику страны, подхлестнуть рост, а значит, и качество жизни в стране.