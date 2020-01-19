Путин и Меркель пожали друг другу руки

Президент России Владимир Путин, прибывший в Берлин на международную конференцию по Ливии, обменялся рукопожатиями с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Лидеры двух стран, а также генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш попозировали фотографам у входа в ведомство канцлера Германии, где и пройдет саммит, а затем ушли внутрь, пишет РИА Новости.

Кроме того, Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом конференции провели отдельные встречи с главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин встретился в Берлине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отметил российский лидер, именно договоренности Москвы и Стамбула, являющиеся примером конструктивного сотрудничества между странами, стали основой для проведения нынешней конференции. Он также выразил надежду на том, что диалог с враждующими сторонами продолжится.