Полицейские застрелили болгарина, ворвавшегося с стамбульское кафе с ножом в руке. Видео

В Сети появились кадры, запечатлевшие финальную часть противостояния, развернувшегося вечером в минувшую пятницу, 17 января, в Стамбуле.

Как сообщают СМИ, 33-летний болгарин Милен Бахчеванов, вооруженный ножом, появился в одном из кафе в стамбульском районе Байрампаша. Мужчина вел себя агрессивно, громил интерьер и пытался взять заложников, однако персонал и посетители заведения благополучно эвакуировались.

Сотрудники турецких экстренных служб, прибывшие на место ЧП, заблокировали здание и попытались склонить злоумышленника к капитуляции, но мужчина отказался сдаваться. Пожарные предприняли попытку обезвредить Бахчеванова с помощью струи пожарного брандспойта, эта попытка не привела к желаемому результату.

В итоге полицейские мужчина, все еще державший нож в руке, начал движение в сторону полицейских. Стражи порядка открыли огонь на поражение, сделав более двух десятков выстрелов.

Болгарин был тяжело ранен и умер от потери крови по дороге в больницу. Мотивы преступника пока установлены.