В WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе популярного мессенджера WhatsApp с 13​​​.35 по московскому времени наблюдаются сбои. Как сообщает РИА Новости ссылаясь на данные сайта Downdetector, 65 процентов пользователей испытывают сложности с доставкой и получением сообщений, 32 процента — коннектом к серверам и 1 процент — открытием веб-сайта WhatsApp.

В России основной поток жалоб на неисправность поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. За рубежом от сбоя в основном пострадали жители Испании, Германии, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии. Часть сообщений не неработоспособность WhatsApp пришла из Малайзии, Сингапура и ОАЭ.