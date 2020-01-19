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Боевые действия в Ливии 15 минут назад

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19 января 202017:32

Путин переговорил с Макроном, Помпео и Яном

EPA

"На полях" конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, российский президент пообщался с французским коллегой, представителями Китая и США. Краткие переговоры по несколько минут прошли с Эммануэлем Макроном и руководителем канцелярии Комитета по международным делам ЦК коммунистической партии КНР Ян Цзечи. В беседе также участвовал и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

С госсекретарем США Майком Помпео президент России обменялся рукопожатием после традиционного совместного фотографирования участников. Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте присоединились к остальным лидерам позже всех. Участники конференции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже выстроились, когда Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заметили отсутствие двух гостей. Макрон отправился за коллегами, после чего Путин встал между генсеком ООН Антонио Гуттерешем и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На конференции по Ливии, которая проходит в немецкой столице, обсуждалась ситуация в этой стране. После убийста Муаммара Кададфи в 2011 году обстановка там далека от стабильной. В стране по сути сложилось двоевластие: ею руководит признанное международным сообществом правительство национального согласия и непризнанный временный кабинет, действующий на востоке страны. Мероприятие проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств. Помимо российского лидера участвуют генсек ООН, президенты Турции и Франции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео, представители Италии, Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. Ливию представляют глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

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