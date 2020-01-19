В Берлине стартовала конференция по Ливии

В германской столице началась международная конференция по Ливии. Мероприятие проходит за закрытыми дверями. Перед этим некоторые участники делегаций успели провести встречи или побеседовать между собой.

Так, российский президент Владимир Путин пообщался со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. В беседе принимал участие и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Перед тем, как двери в конференц-зал закрылись, состоялось фотографирование участников. Стороны конфликта в Ливии – глава правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар – фотографироваться не стали, передает "Интерфакс".

Конференция проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Участвуют Россия, Англия, США, Китай, Франция и другие страны.

Ранее сообщалось, что перед конференцией президент Путин успел обсудить ливийский конфликт и вопросы двустороннего сотрудничества с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в то же время на тему мирного разрешения ливийского конфликта беседовали госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.