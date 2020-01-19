Генсек ООН о Ливии: мы должны перейти от слов к делу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт в Ливии, поддержать прекращение боевых действий "и заставить оружие умолкнуть".

Выступая на международной конференции по Ливии, он также указал на необходимость прекращения грубых нарушений введенного Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия противоборствующим сторонам.

ООН, по словам генсека, приветствует недавнее прекращение огня и обязуется работать вместе с другими, чтобы укрепить договоренности о прекращении огня.

"Мы настоятельно призываем ливийские стороны вести добросовестный диалог по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках ливийского процесса", — заявил Гутерреш, слова которого цитирует РИА Новости.

ООН поддержит все усилия, нацеленные на то, чтобы слова вылились в конкретный прогресс "на земле", продолжил генсек международной организации. "Мы должны перейти от слов к делу", — подчеркнул он.

Международная конференция по Ливии проходит 19 января в Берлине. Она является логическим продолжением межливийских переговоров в Москве, состоявшихся 13 января с участием России и Турции.

В нынешней конференции, помимо генсека ООН, участие принимают президент России Владимир Путин, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео, представители Китая, Алжира, Египта, ОАЭ. В столицу Германии прибыли также глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.