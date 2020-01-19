Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

В немецком Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону. В последнем виде программы мужчины состязались в гонке преследования на 12,5 км. Победителем, как и в спринте, стал француз Мартен Фуркад. Лучший из российских "стреляющих лыжников" Александр Логинов замкнул первую десятку.

Всего три спортсмена отстреляли на четырех огневых рубежах "на ноль" – Фуркад, чех Ондржей Моравец и наш Евгений Гараничев. В итоге француз вполне комфортно финишировал в гордом одиночестве, Моравец поднялся с 30-го места на 18-е, а Гараничев – с 53-го – на 22-е.

Призерами стали соотечественник победителя Кентен Фийон-Майе и норвежец Ветле-Шостад Кристиансен. Логинов допустил два промаха на дистанции и улучшил свои показатели спринта всего на одно место: с 11-го поднялся на 10-е. Еще один россиянин Матвей Елисеев, что называется, "застрелился" – у него 4 промаха, — но он сумел попасть в Топ-25, оказавшись на 23-м месте. Эдуард Латыпов также с 4-мя промахами только 38-й.