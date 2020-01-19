Перемены в Конституции: Россия следует общемировой практике суверенных государств

Автор: Дмитрий Киселёв

Важнейшая тема — перемены в Конституции, которые, с одной стороны, сохраняют ее основу, а с другой, — создают несколько иную конфигурацию власти, при которой ответственность и парламента, и правительства возрастает. Россия остается президентской республикой с сильной президентской властью, иначе столь огромная и столь многонациональная страна со сложным устройством устойчиво существовать не сможет, но роль премьера становится более отчетливой, а от политических партий в парламенте будет зависеть все больше. От губернаторов в новой Конструкции тоже будет зависеть больше. Новая роль в поправках к Конституции отводится и Госсовету.

Формально предложенные Путиным поправки к Конституции может принять и Федеральное Собрание, но Президент предложил все же провести всенародное голосование, когда по принципу прямой демократии каждый россиянин будет иметь законное право сказать "да" или "нет". Сейчас для формулирования конституционных поправок создана достаточно широкая рабочая группа.

Автор: Александр Христенко

Это Послание президента сразу же положило начало масштабному обсуждению, ведь речь идет о возможном внесении поправок в Конституцию, то есть в политическое устройство страны. Это касается абсолютно каждого.

Основной закон принимался в 1993-м в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, когда в Москве, стреляли танки, а на Северном Кавказе зрел очаг международного терроризма. Сегодня положение дел принципиально иное.

"Мы многое сделали. Восстановили единство страны. Покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами. Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства. Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", — заявил Владимир Путин.

Продолжение разговора — на следующий день на заседании Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Мы четко следуем тем конвенциям, которые подписываем. Но проблема сегодня возникла в связи с тем, как надгосударственный орган, например, Европейский суд по правам человека, толкует Конвенцию. Появляются принципиально новые положения, под которыми РФ никогда не подписывалась", — отметил Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо", — уверен Путин.

При этом, провозглашая приоритет своего основного закона, Россия следует общемировой практике суверенных государств.

"Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе в Германии, в частности, в Великобритании. В Соединенных Штатах у них просто записано, что международное право — это дело десятое. Обращаю внимание на то, что международные обязательства для стран возникают с ратификацией той или иной договоренности. Ратификация оформляется федеральным законом. Законы должны соответствовать Конституции, тут никакого противоречия быть не может", — пояснил и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Необходимо, чтобы приоритетом национальных интересов над любыми другими, в частности, иностранными, руководствовались и люди во власти. А потому Путин предложил закрепить в Конституции запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство для желающих быть избранным в Госдуму, Совет Федерации, для тех, кто хочет занимать высокие посты, — министров, губернаторов, руководителей федеральных органов.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, никак иначе, безо всяких полутонов и допущений", — подчеркнул президент.

Еще более жесткие требования — к претендующим на высший пост в стране. Путин предложил внести в Конституцию требование, что кандидатом в президенты может стать только тот, кто постоянно проживает в России не менее 25 лет и никогда не имел иностранного гражданства или вида на жительство.

"Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим", — сказал Путин.

Крайне важным он считает прописать в основном законе общие для всех граждан социальные гарантии независимо от региона проживания: "Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальные размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть. Надо закрепить это в Конституции".

МРОТ устанавливается федеральным законом одновременно на всей территории России. И за последние 5 лет вырос более чем два раза. Исходя из этой величины, рассчитываются и пособия по беременности, родам, и по временной нетрудоспособности.

Путин также предложил закрепить в Конституции социальные обязательства государства перед пенсионерами: "Должно быть прописано, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день, но так было не всегда. И многие об этом хорошо осведомлены. Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут. Если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет".

И одно из самых обсуждаемых предложений президента — наделение Госдумы новыми полномочиями.

"Практически все фракции, представленные в Госдуме, а с их лидерами мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса. Согласен полностью", — подчеркнул Путин.

Президент предложил доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства, а также вице-премьеров и министров.

"Представьте себе, назначается председатель правительства, президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет к парламенту, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров", — сказал Путин.

"А будет ли возможность у президента ставить вопрос, если кто-нибудь из министров или вице-премьеров не работает достаточно хорошо, о соответствии и сказать ему "до свидания"? – спросил Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Да, Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия. Это совершенно обязательно, на мой взгляд. Иначе мы уйдем туда совсем в парламентскую республику, с нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией. Это, на мой взгляд, на сегодня для России было бы очень серьезным испытанием, неизвестно, чем бы оно закончилось. Поэтому гибкое сочетание и повышение роли парламента и взаимодействие с правительством при сохранении серьезных прерогатив в руках главы государства будет обоснованно", — считает глава государства.

Путин также предложил наделить новыми полномочиями Совфед, в частности, с верхней палатой глава государства будет должен консультироваться при назначении руководителей всех силовых ведомств.

"Именно президент определяет внутреннюю и внешнюю политику. Именно президент является верховным главнокомандующим. Именно президенту подотчетно правительство. И так далее, не буду все перечислять. Но в то же время это шаг для укрепления демократических институтов страны", — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это новое наполнение институтов власти РФ полномочиями. Они другие по качеству. И нужно это все осмыслить", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ожидается, что будут десятки предложений. Все пройдут обсуждение в этой рабочей группе. Граждане России свое слово скажут на голосовании.